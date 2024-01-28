Губернатор рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об атаках Вооруженных сил Украины на регион за минувшие сутки. Он опубликовал пост в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, за минувшие сутки украинская армия обстреляла Белгородскую область девять раз. Под удары беспилотников и минометный огонь попали Новая Таволжанка, Середа и Муром, а также хутор Марьино.

Окраину хутора Старый обстреляли из гранатометов. Дронами-камикадзе украинские военные атаковали Антоновку в Грайворонском городском округе и Графовку в Краснояружском районе.

Гладков добавил, что пострадавших в результате атак нет.

До этого глава Белгородского района Анна Куташова сообщала, что жителей нескольких улиц села Стрелецкое эвакуировали из-за обнаруженного неразорвавшегося снаряда.

После того как все жители покинут район, взрывотехники Минобороны РФ решат, как утилизовать боеприпас.

Ранее момент удара по центру Белгорода попал на видео.