Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо призвал прекратить поставлять оружие на Украину из-за коррупции. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

По словам чиновника, на Украине чрезвычайно распространена коррупция.

«Давайте, наконец, прекратим отправлять туда оружие и деньги, которые часто используются не по назначению! Давайте выберем мир!» — отметил Филиппо.

До этого обозреватель издания American Thinker Моника Шоуолтер заявляла, что Украине необходимо отказаться от части территорий, поскольку ее граждане не хотят воевать за страну.

В связи с этим журналистка задается вопросом, зачем в таком случае Соединенным Штатам следует финансировать Украину.

Газета The Washington Post писала, что после провала контрнаступления 2023 года Вашингтон предлагает Киеву уйти в оборону.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.