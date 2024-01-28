В Белгородской области эвакуировали жителей села Стрелецкое

Глава Белгородского района Анна Куташова сообщила, что жителей нескольких улиц села Стрелецкое эвакуировали. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, решение об эвакуации жителей было принято из-за найденного неразорвавшегося снаряда.

«Для обеспечения максимальной безопасности предлагаем жителям выехать на не менее чем 500 метров от места», — пояснила Куташова.

Она добавила, что жителей будет ожидать автобус на улице Восточная в районе дома №28. Те, у кого есть возможность, уезжают самостоятельно. После того как все жители покинут район, взрывотехники Минобороны РФ решат, как утилизовать боеприпас.

До этого Минобороны РФ сообщало, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили снаряд реактивной залповой системы огня (РСЗО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области.

Ранее момент удара по центру Белгорода попал на видео.