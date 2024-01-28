Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Вооруженные силы (ВС) России полностью разгромят украинские войска и одержат победу в 2024 году. Своим мнением он поделился в интервью YouTube-каналу Cyrus Janssen.

По мнению Дэвиса, вероятность того, что Россия выиграет в конфликте в текущем году, выше, чем то, что его заморозят, как того хочет Запад. Подполковник отметил, что способность сражаться у Вооруженных сил Украины (ВСУ) постепенно снижается, а у российской армии при этом растет.

Дэвис считает, что исход конфликта был ясен еще в самом начале, поскольку Россия обладает большим военным потенциалом, чем Украина. По его мнению, по этой причине западное оружие не поможет ВСУ одержать верх.

До этого бывший разведчик ВС США Скотт Риттер выразил мнение, что под контроль России в перспективе перейдут Харьков, Днепропетровск, Одесса и Николаев.

Бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор также высказывал мнение, что Соединенные Штаты и Украина потерпели «катастрофическое поражение» в противостоянии с Россией.

Ранее Риттер заявлял, что армия России разгромит ВСУ и возьмет Одессу.