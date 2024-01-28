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Греция передаст Украине устаревшее оружие

Kathimerini: Греция одобрила передачу Украине устаревшего оружия

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Inna Varenytsia/Reuters

Власти Греции одобрили передачу Украине устаревшего вооружения. Об этом пишет издание Kathimerini.

По информации издания, Минобороны Греции отправит на Украину устаревшие системы вооружения, которые больше не используются греческой армией. При этом содержание пакета военной помощи не раскрывается.

Отмечается, что сейчас на вооружении греческой армии стоят системы противовоздушной обороны «Тор», «Оса», С-300, зенитные установки ЗУ-23-2.

До этого журналист Энн Эпплбаум в статье для журнала The Atlantic заявила, что отказ от дальнейшей помощи Украине докажет всему миру разрушение США.

По ее словам, если США откажутся помогать Украине, они убедят миллионы европейцев в том, что Вашингтону нельзя доверять, и пошлют России и Китаю сигнал, подтвердив часто высказываемое ими мнение о том, что Соединенные Штаты — «вырождающаяся держава».

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

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