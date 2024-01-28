Названа причина нежелания Вашингтона отправлять самолеты A-10 на Украину

Соединенные Штаты не отправляют свои штурмовики A-10 Thunderbolt II на Украину из страха потерять репутацию после их уничтожения в боях с российскими военными. Об этом пишет журнал Military Watch.

Согласно материалу издания, американский военный самолет не показал выдающихся результатов во время использования в войне в Ираке, поскольку его несколько раз сбивали иракские средства противовоздушной обороны (ПВО) малой дальности, и США не хотят повторения подобного сценария на Украине.

Обозреватели Military Watch считают, что Соединенные Штаты стремятся избежать ущерба для репутации своего вооружения, тщательно контролируя его развертывание. Согласно статье, американские танки M1 Abrams были отведены далеко от линии фронта, поскольку немецкие танки Leopard 2 и британские Challenger 2 понесли тяжелые потери на Украине.

Отмечается, что по этой же причине США долгое время отказывались давать разрешение на поставку на Украину истребителей F-16.

До этого обозреватель The Telegraph Дэвид Экс писал, что США могут поставить Украине A-10.

A-10 Thunderbolt — американский штурмовик, также известный как «бородавочник». Его основное предназначение заключается в борьбе с бронетехникой противника, а также уничтожении различных наземных целей. Серийное производство таких машин завершилось в 1984 году. Всего было изготовлено 715 самолетов.

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