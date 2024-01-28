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В России завершились испытания нового глушителя «Град»

Компания «Гексагон» завершила испытания нового российского глушителя «Град»

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Алексей Майшев/РИА Новости

Конструкторы компании «Гексагон» разработали новую модель российского глушителя «Град», который показал свою надежность при использовании на винтовках, автоматах и пулеметах. Об этом сообщает RT.

Директор компании Михаил Соломин рассказал, что основное отличие «Града» от предшествующих моделей состоит в обновленной конструкции сепаратора — устройства для разбития потока пороховых газов на множество мелких струй и их последующего гашения внутри прибора.

Он отметил, что глушитель успешно прошел термические испытания, во время которых было произведено 360 выстрелов в течение 2,5 минут. Измерения шума выстрела показали хорошие результаты, с уровнем шума, заниженным до 140 дБ.

До этого сообщалось, что германо-британское предприятие Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) продемонстрировало фотографии первого прототипа основного боевого танка армии Великобритании Challenger 3. Машина собрана на английском заводе в Телфорде. Ее испытания начнутся в ближайшее время и продлятся 18 месяцев.

Ранее на Западе предложили новое оружие для Украины.

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