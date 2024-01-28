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Российские «Солнцепеки» поразили опорные пункты ВСУ под Купянском

МО: «Солнцепеки» ВС РФ трижды поразили опорные пункты ВСУ под Купянском

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РИА Новости

Вооруженные силы России поразили взводные опорные пункты украинских войск на Купянском направлении посредством расчетов тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства, войска группировки «Запад» трижды ударили по «опорникам» мехбригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находились от них на расстоянии свыше 4,5 км.

В Минобороны уточнили, что стрельбу с тяжелых огнеметных систем в зоне СВО осуществляют при помощи современных программных систем топогеодезической привязки, а ответственными за обращение с «Солнцепеками» являются солдаты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

До этого о работе «Солнцепеков под Купянском сообщали 10 января. Тогда расчеты ТОС уничтожили укрепленные блиндажи с бронетехникой украинских войск.

11 января стало известно, что «Омсктрансмаш» усилит защиту ТОС-1А «Солнцепек» от ПТУР и дронов-камикадзе.

Ранее Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении.

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