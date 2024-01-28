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Российские войска отбросили штурмовые группы ВСУ

ВС РФ отбросили на юг и на запад штурмовые группы ВСУ у Синьковки и Тернов

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Станислав Красильников/РИА Новости

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что подразделения группировки российских войск отразили на купянском направлении в общей сложности пять атак и контратак штурмовых групп двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Синьковки в Харьковской области и Тернов в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, все атаки и контратаки были отражены, а противник вынужден был отойти в южном и западном направлениях.

Зыбынский подчеркнул, что расчеты тяжелых огнеметных систем группировки нанесли три удара по взводным опорным пунктам 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Табаевки в Харьковской области.

До этого стало известно, что Вооруженные силы РФ за минувшие сутки поразили зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300 украинских войск, который находился на территории Черкасской области.

В Минобороны РФ добавили, что в целом за указанный промежуток времени российские бойцы уничтожили живую силу и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 102-х районах.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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