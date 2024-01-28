Размер текста
А
А
А

В Европе заявили о начале третьей мировой войны

iDNES: происходящее в мире можно считать началом третьей мировой войны

close
100%
Depositphotos

Эксперт из Англо-американского университета в Праге Джордж Хайс заявил о начале третьей мировой войны. Об этом сообщает iDNES.

По его словам, если учитывать существующие конфликты низкой интенсивности, то третья мировая война уже началась.

Хайс добавил, что мировое сообщество разделено на два полюса. По его мнению, они борются между собой за право изменить миропорядок.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что страны Запада пытаются развязать третью мировую войну, совершая провокации против Российской Федерации.

25 января постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал перестать использовать Украину как орудие НАТО против России.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европейский союз отвлекает своих граждан от внутренних проблем, тяготея к поиску внешнего врага в лице Российской Федерации.

До этого глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН заявил о деструктивных действиях стран Запада в отношении российского государства.

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами