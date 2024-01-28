Эксперт из Англо-американского университета в Праге Джордж Хайс заявил о начале третьей мировой войны. Об этом сообщает iDNES.

По его словам, если учитывать существующие конфликты низкой интенсивности, то третья мировая война уже началась.

Хайс добавил, что мировое сообщество разделено на два полюса. По его мнению, они борются между собой за право изменить миропорядок.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что страны Запада пытаются развязать третью мировую войну, совершая провокации против Российской Федерации.

25 января постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал перестать использовать Украину как орудие НАТО против России.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европейский союз отвлекает своих граждан от внутренних проблем, тяготея к поиску внешнего врага в лице Российской Федерации.

До этого глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН заявил о деструктивных действиях стран Запада в отношении российского государства.

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.