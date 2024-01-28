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МО РФ: российские десантники сбили три дрона «Баба-Яга»

МО РФ: российские десантники сбили три дрона «Баба-Яга» под Херсоном

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Российские десантники сбили три дрона «Баба-Яга» на Херсонском направлении. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«Расчеты ПВО соединения ВДВ в составе расчетов ПЗРК «Верба» и экипажей ЗРК «Стрела-10М» берут цели на сопровождение и пусками ракет уничтожают вражеские БПЛА. Таким образом были сбиты средствами ПВО три БПЛА ВСУ со сбросами типа «Баба Яга», — сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, российские десантники из группировки войск «Днепр» непрерывно прикрывают российские части от украинских дронов, находясь на боевом дежурстве.

Название «Баба-Яга» — неофициальное. Так российские военные называют медленные сельскохозяйственные дроны, несущие мины. Такие бесплотники отличаются высокой грузоподъемностью, но низкой высотой полета.

До этого российский военный с позывным «Ванек» поймал огромный украинский дрон «Баба-Яга» с помощью веревки.

Боец сообщил, что аграрный дрон, который переоборудовали под военные нужды, несколько дней терроризировал позиции российских бойцов. Но когда «Баба Яга» в очередной раз сбросила снаряд и попыталась улететь, Ванек и его товарищ смогли обезвредить ее.

Ранее ВС РФ сбили украинский дрон типа «Баба-яга» в районе Северска.

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