Украина претендует на списанные корабли британских ВМС

Вице-адмирал ВМС Украины Алексей Нейжпапа заявил, что Киев претендует на списанные британские корабли. Его слова приводит Sky News.

«Если будет принято такое решение, касающееся возможности передачи двух фрегатов военно-морским силам, мы будем очень рады», — подчеркнул он.

В настоящее время Украина при поддержке британских ВМС проводит в Черном море операцию «Давид против Голиафа», направленную на противодействие российскому флоту.

«Мы должны иметь возможность убедиться, что Россия навсегда откажется от мысли о том, чтобы даже смотреть в направлении Украины, в том числе на море», — подчеркнул он.

20 января издание писало, что Великобитания может передать Украине не соответствующие требованиям безопасности лодки, отбираемые у мигрантов.

Ранее на Украине заявили о создании украинского флота морских дронов.