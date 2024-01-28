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Украина претендует на списанные корабли британских ВМС

Вице-адмирал ВМС Нейжпапа: Киев претендует на списанные британские корабли

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Reuters

Вице-адмирал ВМС Украины Алексей Нейжпапа заявил, что Киев претендует на списанные британские корабли. Его слова приводит Sky News.

«Если будет принято такое решение, касающееся возможности передачи двух фрегатов военно-морским силам, мы будем очень рады», — подчеркнул он.

В настоящее время Украина при поддержке британских ВМС проводит в Черном море операцию «Давид против Голиафа», направленную на противодействие российскому флоту.

«Мы должны иметь возможность убедиться, что Россия навсегда откажется от мысли о том, чтобы даже смотреть в направлении Украины, в том числе на море», — подчеркнул он.

20 января издание писало, что Великобитания может передать Украине не соответствующие требованиям безопасности лодки, отбираемые у мигрантов.

Ранее на Украине заявили о создании украинского флота морских дронов.

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