Военные следователи зафиксировали последствия обстрела Новой Каховки

Военные следователи назвали обстрел Новой Каховки БПЛА-камикадзе военным преступлением. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военных следователей Следственного комитета РФ.

Последствия атаки были зафиксированы следователями.

До этого беспилотник атаковал автомобиль волонтеров в Новой Каховке.

Согласно информации главы областного правительства, атака была зафиксирована у входа в социальный магазин и гуманитарный штаб в центре города.

«Тяжелые ранения получила 70-летняя женщина», — отмечается в публикации.

Алексеенко уточнил, что в настоящее время медики борются за жизнь пострадавшей.

В сообщении прикреплены видеозапись удара и фотография последствий обстрела.

12 января ВСУ применили дрон-камикадзе при обстреле поселка Гольмовский в ДНР.

Ранее стало известно, сколько времени нужно на восстановление Каховской ГЭС.