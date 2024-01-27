В ГУР Украины заявили о скором обмене пленными

Руководитель главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в ближайшее время может состояться обмен пленными с российской стороной. Об этом сообщает «Страна.ua».

«Я уверен, что в ближайшее время обмен все ж таки состоится», — заявил Буданов.

До этого украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подтвердил, что на 24 января был запланирован обмен пленными, в ходе которого Киеву должны были передать 65 пленных бойцов.

Накануне посол РФ в США Анатолий Антонов говорил, что Вашингтон так и не осудил теракт Киева, в результате которого был сбит российский военно-транспортный самолет Ил-76.

По его словам, из-за подобной недосказанности у Киева создается впечатление «поддержки и полной безнаказанности».

Агентство France Info сообщало, что самолет Ил-76 мог быть сбит из американского ЗРК Patriot, который был ранее передан Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.