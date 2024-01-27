Часть села под Белгородом осталась без света после серии атак ВСУ

Жители четырех улиц в селе Новая Таволжанка Белгородской области остались без электричества после третьей за день атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«ВСУ вновь обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, под отключение попадают абоненты четырех улиц в селе», — написал губернатор.

В сообщении говорится, то экстренные службы приступят к ликвидации последствий обстрела после одобрения Министерства обороны.

27 ноября губернатор Гладков рассказал, что в результате атак ВСУ в трех частных домовладениях села Новая Таволжанка были выбиты окна, повреждены крыши домов и заборы, теплица и гараж. При обстреле также был поврежден легковой автомобиль.

Накануне Вячеслав Гладков сообщил об ударах ВСУ по селу Севрюково Белгородской области.

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