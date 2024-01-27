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Bild: план обороны ФРГ предполагает строительство бункеров гражданами

Bild: согласно плану обороны ФРГ, граждане сами будут строить себе убежища

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Depositphotos

Власти Германии разрабатывают план обороны страны, согласно которому гражданам придется самим строить себе убежища в случае начала боевых действий — в подвалах и гаражах. Об этом сообщает издание Bild.

В статье говорится, что огромной проблемой для властей является нехватка бункеров и защитных убежищ, которых в Германии насчитывается 579. В них могут расположиться в общей сложности около 477 тыс. человек.

Находящийся в разработке план обороны также предполагает, что железнодорожные и автомобильные узлы закроют в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Частные компании, согласно документу, привлекут для помощи армии в технике и горючем.

Государство планирует создать до шести полков из числа добровольцев для охраны объектов инфраструктуры, так как профессиональные военные отправятся на фронт, пишет агентство.

При этом предполагается, что Германия не будет сама граничить с фронтом, а займется обеспечением транзита техники и войск союзников.

До этого в Кремле оценили разработку Германией плана по сдерживанию РФ.

Ранее в Германии призвали нарастить военную мощь страны на случай конфликта с РФ.

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