Размер текста
А
А
А

В Белгородском районе стихли сирены ракетной опасности

Губернатор Гладков: в Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности

close
100%
РИА Новости

В Белгороде и Белгородском районе стихли сирены ракетной опасности. Об этом оповестил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Отменен сигнал ракетной опасности», — написал глава региона.

Согласно его информации, Вооруженные силы Украины нанесли удар по село Антоновка Грайворонского городского округа с применением беспилотника-камикадзе. Поврежден жилой дом, раненых нет.

Незадолго до этого Гладков объявил, что в региональном центре Белгородского района звучат сигналы ракетной опасности. Губернатор призвал местных жителей спрятаться в помещениях, укрытиях или других безопасных местах и не приближаться к окнам.

Перед этим Гладков сообщал, что село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области было обстреляно со стороны ВСУ.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами