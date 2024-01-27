В Белгородском районе стихли сирены ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе стихли сирены ракетной опасности. Об этом оповестил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Отменен сигнал ракетной опасности», — написал глава региона.

Согласно его информации, Вооруженные силы Украины нанесли удар по село Антоновка Грайворонского городского округа с применением беспилотника-камикадзе. Поврежден жилой дом, раненых нет.

Незадолго до этого Гладков объявил, что в региональном центре Белгородского района звучат сигналы ракетной опасности. Губернатор призвал местных жителей спрятаться в помещениях, укрытиях или других безопасных местах и не приближаться к окнам.

Перед этим Гладков сообщал, что село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области было обстреляно со стороны ВСУ.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.