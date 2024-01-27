Израильская армия сбила «подозрительную воздушную цель»

«Подозрительная воздушная цель», летевшая со стороны Ливана, была перехвачена израильскими военными. Об этом со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ сообщает ТАСС.

«Силы ПВО армии обороны Израиля успешно перехватили на ливанской территории подозрительную воздушную цель, которая, предположительно, приближалась к израильской территории», — говорится в сообщении.

Там же уточняется, что до того в течение дня со стороны Ливана отмечались многочисленные запуски в сторону северной части Израиля.

Одновременно с этим 27 января истребители ЦАХАЛ нанесли удары по ряду целей «Хезболлы» в Ливане, включая военный пост и некий военный комплекс в районах Блиды, Марвахина и Аит-эш-Шааба.

27 января «Хезболла» обстреляла девять позиций Армии обороны Израиля.

18 января «Хезболла» отвергла идеи США по деэскалации напряженности с Израилем.

17 января в Израиле сочли высоковероятной войну с «Хезболлой» в Ливане.

Ранее Китай призвал к созыву масштабной мирной конференции по Ближнему Востоку.