Вооруженные силы Украины (ВСУ) 26 января нанесли несколько ударов по Белгородской области 26 января. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, над селом Соловьевка был сбит беспилотный летательный аппарат. Над поселком Севрюково после атаки ВСУ повреждена крыша в одном из частных домов. В Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе. В Грайворонском городском округе под минометный обстрел попала окраина села Сподарюшино. Там было зафиксировано четыре прилета. В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено три минометных снаряда и восемь гранатометных выстрелов. Гладков отметил, что пострадавших нет.

26 января Минобороны России сообщило, что над Белгородской областью был сбит украинский беспилотник.

В этот день журналист Доминик Сансон выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский приказывает наносить удары по мирным жителям, как это было в Белгороде и Донбассе, от отчаяния.

Ранее на камеру попали последние секунды полета Ил-76 в Белгородской области.