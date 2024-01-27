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В Белгородской области рассказали о последствиях ударов ВСУ 26 января

Гладков сообщил о нанесенных 26 января ударах ВСУ по Белгородской области

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 26 января нанесли несколько ударов по Белгородской области 26 января. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, над селом Соловьевка был сбит беспилотный летательный аппарат. Над поселком Севрюково после атаки ВСУ повреждена крыша в одном из частных домов. В Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе. В Грайворонском городском округе под минометный обстрел попала окраина села Сподарюшино. Там было зафиксировано четыре прилета. В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено три минометных снаряда и восемь гранатометных выстрелов. Гладков отметил, что пострадавших нет.

26 января Минобороны России сообщило, что над Белгородской областью был сбит украинский беспилотник.

В этот день журналист Доминик Сансон выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский приказывает наносить удары по мирным жителям, как это было в Белгороде и Донбассе, от отчаяния.

Ранее на камеру попали последние секунды полета Ил-76 в Белгородской области.

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