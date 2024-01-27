«Хезболла» обстреляла девять позиций Армии обороны Израиля

Члены ливанского движения «Хезболла» нанесли ракетные удары по позициям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщается в сводке, опубликованной в Telegram-канале военно-информационной службы «Хезболлы».

В заявлении уточняется, что всего ливанское движение обстреляло девять позиций израильских войск. При этом во время атаки «Хезболла» использовала ракеты Falaq-1, относящиеся к снарядам класса «земля — земля».

Согласно публикации, целями ливанского движения стали объекты ЦАХАЛ в окрестностях израильских населенных пунктов Маргалиот и Маале-Голани. В результате обстрела войска еврейского государства понесли потери, но подробности не уточняются.

Представители «Хезболлы» добавили, что в ответ бойцы ЦАХАЛ атаковали несколько огневых точек ливанского движения и организовали авианалет на город Эль-Хиям. Последний считается фактическим форпостом формирования.

25 января члены «Хезболлы» обстреляли три казармы израильских войск, которые находятся на севере страны. Объекты расположены в поселениях Йифтах, Хирбет-Маерь и Биркет-Риша.

Ранее Израиль попросил Италию о помощи в решении проблемы на границе с Ливаном.