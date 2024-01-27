Российские войска в 2023 году получили шесть комплектов систем ПВО

Шесть бригадных и дивизионных комплектов зенитных ракетных систем и комплексов, а также другие образцы вооружения ПВО получили Сухопутные войска России в рамках гособоронзаказа (ГОЗ) в 2023 году. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко на Едином дне приемки военной продукции, передает РИА Новости.

Они также получили более четырех тысяч образцов бронетанкового вооружения и техники, в том числе боевые машины пехоты и бронетранспортеры, рассказал Криворучко.

Кроме того, Сухопутные войска получили более 16 тысяч образцов автомобильной техники, включая три тысячи бронированных автомобилей, четыре тысячи образцов ракетно-артиллерийского вооружения — самоходные гаубицы и артиллерийские орудия, реактивные системы залпового огня, а также более 150 образцов техники РХБЗ, добавил замглавы Минобороны РФ.

До этого Криворучко сообщал, что военно-морской флот России получил в прошлом году более 7,7 тысячи единиц средств поражения.

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