У Украины к концу февраля этого года могут закончиться артиллерийские снаряды, если республиканцы в конгрессе США продолжат блокировать помощь Киеву. Об этом пишет колумнист британской газеты The Times Макс Хастингс.

По его мнению, украинские власти в настоящий момент находятся в замешательстве из-за отсутствия плана дальнейших действий.

У Украины нет «надежной стратегии» до тех пор, пока не поступят новые поставки вооружения, считает Хастингс.

По его словам, большинство стран западной Европы в частном порядке хотят прекращения конфликта «практически на любых условиях», так как они устали от ее стоимости и желают сосредоточиться на собственных внутренних проблемах. Конфронтация с российским президентом Владимиром Путиным кажется им «удручающей и бесполезной», добавил он.

До этого сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал отправить на Украину снаряды на общую сумму $1,2 млрд.

Ранее стало известно, как на Украине компенсируют нехватку снарядов.