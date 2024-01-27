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В группировке «Запад» сформировали новое подразделение

Минобороны: рота БПЛА сформирована в составе группировки войск «Запад»

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Максим Блинов/РИА Новости

В составе группировки войск «Запад», которая принимает участие в специальной военной операции на Украине, сформирована рота беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), уничтожающих вражескую бронетехнику и живую силу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны России.

«Операторы ударных FPV-дронов роты беспилотных летательных аппаратов общевойсковой армии группировки войск «Запад» из тылового района скрытно совершили марш-бросок ближе к переднему краю для выполнения боевой задачи <...> Ежедневно операторы ударных дронов поражают несколько различных целей, включая скопления живой силы противника», — сообщили в Минобороны.

В российском военном ведомстве отметили, что в ходе боевой работы рота перемещается бесшумно и для общения использует только язык жестов. Одной из первых целей, которые уничтожили операторы роты, стала боевая машина пехоты CV-90 шведского производства.

До этого Вооруженные силы России поразили украинский пункт управления БПЛА на правом берегу Днепра.

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