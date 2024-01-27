Российские бойцы уничтожили две гаубицы под Донецком

Бойцы российских подразделений ликвидировали 120 солдат противника и две гаубицы на Южно-Донецком направлении. Об этом ТАСС заявил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

«Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены пункты временной дислокации, опорные пункты и места скопления живой силы <...> в районах Константиновки и Новомихайловки. Потери противника составили свыше 120 военнослужащих, 2 автомобиля и 2 самоходные артиллерийские установки «Акация», — заявил Гордеев.

По его данным, под удар попали подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады и 116-й бригады территориальной обороны.

До этого министерство обороны России сообщило, что в течение недели в плен сдались 35 украинских военнослужащих.

Согласно сообщению ведомства, 16 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен на Краснолиманском направлении.

Ранее солдаты ВС РФ обратили в бегство украинский спецназ под Артемовском.