Ракета хуситов поразила британский танкер

Хуситы нанесли удар по британскому танкеру-продуктовозу Marlin Luanda, судно горит, пока к нему на помощь идут корабли анти-хуситской коалиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

«UKMTO получил сообщение об инциденте в 60 морских милях к юго-востоку от Адена. На борту торгового судна, в которое попала ракета, продолжается пожар. Военные корабли коалиции находятся на месте событий, оказывая помощь судну. Сообщается, что все члены экипажа находятся в безопасности», — заявили в организации.

Информацию о том, что у берегов Йемена в четверг, 27 января, был атакован танкер-продуктовоз Marlin Luanda появилась изначально в американском отраслевом журнале Maritime Executive. Позднее представители йеменского радикального движения «Ансар Аллах» (хуситы) взяли ответственность за эту атаку на себя.

До этого торговое судно подверглось ракетному удару недалеко от йеменского порта Аден.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.