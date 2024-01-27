Жителей Белгорода предупредили о ракетной опасности

Мэрия Белгорода предупредила жителей о ракетной опасности в городе и Белгородском районе. Об этом сообщает Telegram-канал городской администрации.

«Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении.

До этого мэрия Белгорода предупреждала о ракетной опасности 25 января.

Минобороны России также сообщало в Telegram-канале, что над Белгородской областью был сбит украинский беспилотник.

Telegram-канал Mash сообщал, что в Белгородской области дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) преследовал пенсионерку вместе с ее козой, а затем — сбросил на них мины. Инцидент произошел в паре километров от российско-украинской границы в Белгородской области на опушке у хутора Лозовая Рудка.

Ранее момент удара по центру Белгорода попал на видео.