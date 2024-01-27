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США решили разместить в Британии ядерное оружие впервые за 15 лет

Telegraph: США впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Британии

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Erich Schmidt/imageBROKER.com/Global Look Press

США впервые за 15 дет собираются разместить ядерное оружие в Великобритании. Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на документы Пентагона.

»[США] впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании, поскольку угроза со стороны России возрастает», — говорится в публикации.

По информации газеты, речь идет об авиабазе Лейкенхит в графстве Саффолк. Вашингтон планирует отправить в Британию боеголовки, в три раза превышающие по мощности бомбы, сброшенные на Хиросиму.

До этого немецкий политик, председатель Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер говорил, что странам Европы необходимо озаботиться об обеспечении себя системой ядерного сдерживания. По его словам, когда наступает критический момент, ядерный вариант является решающим.

Ранее Далай-лама призвал избавиться от ядерного оружия.

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