На Украине депутатам горсовета раздали повестки во время сессии

Во Львовской области Украины депутаты городского совета получили повестки во время сессии. Об этом сообщает украинский телеканал «1+1».

«Представители территориального центра комплектования (ТЦК) вручили повестки депутатам горсовета», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что сотрудники военкомата посетили горсовет во время церемонии посмертного награждения местного военнослужащего, поэтому на людей в военной форме не сразу обратили внимание. Всего они планировали выдать 10 повесток, но так как троих депутатов не было на месте, то раздали лишь семь.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Channel 4 заявил, что законопроект о мобилизации в стране является важным, разумным и справедливым. По его словам, мобилизация является «вопросом справедливости», так как военнослужащие на фронте нуждаются в ротации.

Также глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов говорил, что Украина не сможет обойтись без дополнительной мобилизации.

Ранее жителя Кузбасса задержали за попытку вступить в ряды ВСУ.