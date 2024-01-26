ВСУ за неделю потеряли почти 20 танков и около 2000 военных на Донецком направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю потеряли на Донецком направлении 19 танков и более 1960 военнослужащих. Об этом сообщает министерство обороны России.

Отмечается, что подразделение «Южной» нанесло поражение живой силе и технике 22-й, 24-й, 28-й, 42-й, 58-й, 92-й, 93-й механизированных, 81-й аэромобильной, а также пятой штурмовой бригад в районах населенных пунктов Андреевка, Белогоровка, Григоровка, Клещеевк, Курдюмовка, Майорск и Часов Яр.

ВСУ потеряли 19 танков, из которых один «Leopard», 22 боевые бронированные машины, 56 автомобилей, четыре боевые машины РСЗО. Также противник потерял более 1960 военных, в том числе ранеными.

До этого Минобороны РФ сообщало, что за неделю российские войска нанесли 13 групповых ударов в зоне проведения специальной военной операции.

Помощник государственного секретаря США по Европе и Евразии Джеймс О'Брайен заявлял, что военная стратегия ВСУ на 2024 год — наступательная.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости дополнительно усилить российский ВПК на фоне роста численности ВС РФ.

Ранее сообщалось, что российские войска за неделю поразили четыре пусковые установки украинских ЗРК.