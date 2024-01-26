Размер текста
А
А
А

Минобороны России сообщило о групповых ударах ВС РФ в зоне спецоперации

Минобороны России: ВС РФ за неделю нанесли 13 групповых ударов в зоне СВО

Минобороны (МО) РФ сообщило, что за неделю российские войска нанесли 13 групповых ударов в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Как указали в ведомстве, атаки совершались с помощью высокоточного оружия большой дальности и беспилотных летательных аппаратов. Под удар попали украинские объекты военно-промышленного комплекса (ВПК), которые производили безэкипажные катера, боеприпасы и ракеты.

Согласно сообщению МО РФ, также были поражены арсеналы, военная аэродромная инфраструктура, базы горючего и пункты временной дислокации иностранных наемников.

До этого начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские солдаты, принимающие участие в боевых действиях на Краснолиманском направлении, за минувшие сутки уничтожили три опорных пункта и нанесли удары по трем районам скопления техники ВСУ.

23 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, в чем отличие ударов по Киеву и Харькову от обстрелов Донецка. Ракетные удары Вооруженных сил России не были ответом на действия украинской армии, поскольку Вооруженные силы Украины атаковали мирное население, а ВС РФ — военные цели.

Ранее в Кремле обвинили Украину в терроризме после ударов по Донецку.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами