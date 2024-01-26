Минобороны России сообщило о групповых ударах ВС РФ в зоне спецоперации

Минобороны (МО) РФ сообщило, что за неделю российские войска нанесли 13 групповых ударов в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Как указали в ведомстве, атаки совершались с помощью высокоточного оружия большой дальности и беспилотных летательных аппаратов. Под удар попали украинские объекты военно-промышленного комплекса (ВПК), которые производили безэкипажные катера, боеприпасы и ракеты.

Согласно сообщению МО РФ, также были поражены арсеналы, военная аэродромная инфраструктура, базы горючего и пункты временной дислокации иностранных наемников.

До этого начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские солдаты, принимающие участие в боевых действиях на Краснолиманском направлении, за минувшие сутки уничтожили три опорных пункта и нанесли удары по трем районам скопления техники ВСУ.

23 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, в чем отличие ударов по Киеву и Харькову от обстрелов Донецка. Ракетные удары Вооруженных сил России не были ответом на действия украинской армии, поскольку Вооруженные силы Украины атаковали мирное население, а ВС РФ — военные цели.

Ранее в Кремле обвинили Украину в терроризме после ударов по Донецку.