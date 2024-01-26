Россия и Украина обменялись телами военных

Депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев сообщил, что России передали 55 тел российских военнослужащих. Об этом пишет РБК.

По данным агентства УНИАН, в украинском координационном штабе заявили, что Киев получил 77 тел военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ноябре 2023 года Саралиев сообщал, что Минобороны РФ добилось возвращения тел 80 российских военнослужащих.

До этого военнопленный Валерий Вавко рассказывал о нежелании властей Украины обменивать раненых бойцов. По его словам, сам он получил ранение в спину, в результате которого у него парализовало нижнюю часть тела.

15 октября прошлого года в Ивано-Франковске прошла акция, в которой местные жители требовали от властей вернуть украинских военных из плена. В ней участвовали около ста человек. В конце августа подобная акция проводилась в Киеве. Тогда на площадь Независимости вышли родственники пропавших без вести и пленных украинских военных.

Ранее пленный ВСУ рассказал о постоянных обстрелах позиций у Вербового и больших потерях.