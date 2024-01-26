Размер текста
А
А
А

Россия и Украина обменялись телами военных

Депутат Саралиев: России передали 55 тел российских военнослужащих

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев сообщил, что России передали 55 тел российских военнослужащих. Об этом пишет РБК.

По данным агентства УНИАН, в украинском координационном штабе заявили, что Киев получил 77 тел военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ноябре 2023 года Саралиев сообщал, что Минобороны РФ добилось возвращения тел 80 российских военнослужащих.

До этого военнопленный Валерий Вавко рассказывал о нежелании властей Украины обменивать раненых бойцов. По его словам, сам он получил ранение в спину, в результате которого у него парализовало нижнюю часть тела.

15 октября прошлого года в Ивано-Франковске прошла акция, в которой местные жители требовали от властей вернуть украинских военных из плена. В ней участвовали около ста человек. В конце августа подобная акция проводилась в Киеве. Тогда на площадь Независимости вышли родственники пропавших без вести и пленных украинских военных.

Ранее пленный ВСУ рассказал о постоянных обстрелах позиций у Вербового и больших потерях.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами