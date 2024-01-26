Российский боец назвал причину сдачи в плен военных ВСУ под Артемовском

Российский боец с позывным Чех рассказал, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаются в плен под Артемовском из-за плотного артогня, а также отсутствия провизии и поддержки. Его слова передает ТАСС.

«Был период, когда они передвигались очень нагло, но мы это пресекли. После этого они передвигаются ползком, перекатами, вплоть до того, что стали сдаваться», — рассказал военный.

Чех объяснил такие действия украинских военных тем, что бойцы Вооруженных сил (ВС) России не дают подавить снайперский огонь, строго соблюдают меры безопасности и остаются незамеченными.

До этого военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин заявлял, что рост числа сдающихся в плен солдат ВСУ говорит об успехах ВС России.

16 января сообщалось, что военнослужащими штурмового подразделения российской группировки войск «Запад» на Купянском направлении были захвачены позиции ВСУ и взяты в плен украинские солдаты.

В тот же день Минобороны РФ сообщило, что солдаты ВСУ сдались в плен на Запорожском направлении. На распространенных кадрах украинские солдаты выходят из окопа по одному под контролем военных России. Украинский военнослужащий Александр Яковлев рассказал, что при обстреле около 20 минут прятался в яме, а после решил сдаться в плен.

Ранее пленный солдат ВСУ заявил, что Зеленскому все перестали доверять.