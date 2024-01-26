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Дальность полета российской ракеты существенно увеличат

Дальность полета сверхзвуковой крылатой ракеты «Оникс» существенно увеличат

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Минобороны РФ

Научно-производственное объединение машиностроения ведет работы по увеличению дальности полета сверхзвуковой крылатой ракеты «Оникс». Об этом рассказал гендиректор НПО машиностроения Александр Леонов, слова которого передает РИА Новости.

«У нас перспективы развития «Оникса» есть. В том числе увеличение дальности, существенное увеличение дальности», — сказал Леонов, отметив, что пока не готов называть конкретные цифры.

24 января гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов рассказал, что российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон» может преодолеть почти любые средства защиты.

14 января командующий Тихоокеанским флотом ВМФ России Виктор Лиина сообщил о работах по переоснащению подлодок проекта 949А «Антей» новыми ракетными комплексами, которые приблизят их к субмаринам нового поколения «Ясень».

До этого стало известно, что российский многоцелевой фрегат с управляемым ракетным вооружением большой дальности «Адмирал Головко» будет обеспечивать развертывание атомных подводных лодок (АПЛ) проекта 955 «Борей».

Ранее сообщалось, что возвращение модернизированной подлодки «Иркутск» в строй перенесли на 2025 год.

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