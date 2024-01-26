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В Минобороны рассказали о поставках новых вооружений в 2024 году

Минобороны: ВС РФ получат 36 тыс. единиц техники, 16,5 млн средств поражения

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России в 2024 году получат более 36 тысяч основных образцов военной техники, 16,5 млн средств поражения. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

По его словам, такое количество поставляемых боеприпасов и техники в разы больше, чем в предыдущие два года.

Он отметил, что для обеспечения потребностей войск успешно работает система межведомственного взаимодействия. Она позволяет оперативно контролировать и координировать работу по выполнению заданий государственного оборонного заказа, а также реагировать на проблемы.

Криворучко рассказал, что российское Минобороны круглосуточно контролирует все этапы изготовления и своевременную отгрузку вооружения в зону проведения СВО.

«В сборочных цехах, занятых изготовлением конечной продукции и на основных предприятиях-поставщиках комплектующих установлены системы видеонаблюдения, позволяющие в режиме 24/7 вести мониторинг выполняемых работ и количества привлекаемого производственного персонала», — заключил Криворучко.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в России смогли нарастить производство вооружения и боеприпасов в 2023 году в несколько раз.

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