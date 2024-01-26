Размер текста
А
А
А

В Кремле отказались комментировать данные об отправке военных РФ в Буркина-Фасо

Песков не стал комментировать сообщения о прибытии военных России в Буркина-Фасо

close
100%
President Of Russia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать публикации в ряде западных изданий, согласно которым группа российских военных якобы прибыла в Буркина-Фасо для обеспечения безопасности лидера африканской страны. Соответствующее заявление представитель президента РФ сделал в ходе регулярного брифинга с журналистами.

«Я никак не буду комментировать эту информацию. Оставлю ее без комментариев», — сказал он.

В то же время Песков подчеркнул, что в целом Москва намерена углублять сотрудничество с Уагадугу во всех возможных областях. Более того, российское руководство заинтересовано в развитии отношений и с другими странами Африки.

Как сказал пресс-секретарь Кремля, власти РФ продолжат последовательно работать над реализацией договоренностей с партнерами в данном регионе. В том числе речь идет о соглашениях, достигнутых в рамках саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

В конце декабря 2023 года в столице Буркина-Фасо возобновило работу посольство РФ. Дипломатическое представительство было закрыто на протяжении последних 30 лет.

Ранее в Уагадугу состоялась презентация премии российского президента Владимира Путина.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами