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На Украине предлагают отправлять депутатов и госслужащих на военную подготовку

Арахамия предлагает отправлять украинских госслужащих на военную подготовку

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Michael Buholzer/Reuters

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия предлагает отправлять госслужащих и депутатов на военную подготовку. Об этом сообщает «Левый берег».

«Арахамия предлагает устроить военное обучение для всех госслужащих и депутатов. Это может мотивировать украинцев не бояться мобилизации и проходить обучение», — сказано в материале.

Глава фракции уточнил, что подготовка чиновников может быть только частичной. По его словам, госслужащие должны уделять время работе в Раде.

13 января сообщалось, что действующие украинские депутаты и другие представители истеблишмента страны могут лишиться брони от мобилизации.

25 января военнослужащий 56-й бригады Вооруженных сил Украины с позывным «Пиночет» рассказал, что если украинец уклонится от службы в армии, то может пострадать семья.

23 января в Одессе насильно мобилизовали мужчину в общественном транспорте.

Ранее в Британии призвали население готовиться служить в случае войны против России.

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