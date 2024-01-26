В России допустили, что военные НАТО причастны к трагедии с Ил-76 под Белгородом

Военнослужащие НАТО могли быть причастны к трагедии с военно-транспортным самолетом Ил-76, перевозившим украинских военнопленных. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил военный волонтер Алексей Живов.

«Я вообще подозреваю и давно говорю о том, что за пультом всех западных сложных систем не украинцы сидят, а военнослужащие других стран НАТО. Просто потому что обслуживать этот комплекс связи со спутниковой разведкой для украинцев сложновато. То есть вполне возможно, что этот пуск выполнили военнослужащие НАТО. Кто им отдал приказ, еще надо выяснить», — сказал Живов.

Он также обратил внимание, что даже в украинских СМИ и Telegram-каналах сокрушались по поводу того, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбили своих. То есть в версию о том, что к преступлению каким-либо образом имеет отношение Россия, не верит никто, подчеркнул эксперт.

Крушение самолета Ил-76, который транспортировал пленных украинских военных в Белгород, произошло утром 24 января в районе поселка Яблоново Белгородской области. На борту находились 65 приготовленных для обмена бойцов ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

25 января Следственный комитет России заявил, что сбитый Ил-76 был атакован зенитной ракетой с территории Украины.

В тот же день на обломках сбитого ВСУ Ил-76 были найдены поражающие элементы ракеты.

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