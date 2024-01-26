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Названа главная цель военных учений НАТО

Global Times: НАТО стремится сформировать образ российской угрозы

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Mindaugas Kulbis/AP

Основная цель НАТО заключается в формировании образа так называемой «российской угрозы». Об этом сообщает газета Global Times со ссылкой на заявление старшего научного сотрудника Школы глобальных и региональных исследований Китайского университета Жэньминь Ван Сяньцзюя.

«Цель НАТО — продолжить формирование «российской угрозы», заручиться поддержкой граждан из стран — членов Европейского союза», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, руководство Североатлантического альянса пытается оправдать огромные траты на оборону и продолжающееся давление на экономику РФ. Однако подобные действия могут спровоцировать дальнейший рост уровня напряженности в мире, указал специалист.

18 января главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, генерал Военно-воздушных сил (ВВС) США Кристофер Каволи анонсировал проведение организацией масштабных военных учений. По его словам, учения Steadfast Defender-2024 должны стать «крупнейшими за последние десятилетия». Ожидается, что в тренировках примут участие 90 тыс. солдат из стран — членов Североатлантического альянса.

Ранее в МИД РФ предупредили о риске военных инцидентов из-за учений НАТО.

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