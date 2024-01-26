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Нарышкин высказался насчет поджигателей военкоматов в России

Нарышкин считает, что поджигатели военкоматов губят себя

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Поджигатели военкоматов и участники подобных акций губят себя ради того, чтобы у западных чиновников был больший объем отчетов о проделанной работе. Об этом РИА Новости заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«Что касается внутренних маргиналов, которые, к сожалению, губят свою судьбу поджогами военкоматов или подобными акциями, то это, конечно, очень печальная ситуация. Они ради того, чтобы какие-то западные чиновники отчитывались о проделанной работе, по-настоящему губят свою жизнь и свою судьбу», — заявил Нарышкин.

До этого в Первоуральске огласили приговор 73-летней местной жительнице, которая пыталась поджечь военкомат по заданию мошенников.

Пенсионерка из Первоуральска пыталась поджечь военкомат весной 2023 года, мошенники убедили пожилую женщину в том, что она участвует в специальной операции ФСБ под кодовым названием «Зевс». Приговором суда ей назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно.

Ранее двоих мужчин на Урале осудили за подготовку к поджогу военкоматов.

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