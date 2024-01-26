В эфире своего YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что размер финансовой помощи Украине уже не имеет значения, так как ВСУ страдает катастрофическим дефицитом людей. Он отметил, что любые заявления о том, что американское финансирование поможет Киеву одержать победу, следует расценивать как «полный бред».

Дэвис также рассказал о повальной мобилизации на Украине и связанных с ней конфликтах. Он отметил, что украинцы начинают убивать тех, кто вылавливает людей, а также стреляют в тех, кто не хочет идти в армию.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

9 ноября мобилизацию и военное положение в стране продлили на три месяца — до 14 февраля 2024 года.

26 декабря на сайте Верховной рады Украины был опубликован проект закона о мобилизации. Документ предполагает, что лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

На Украине также заявили об отчаянии предпринимателей.

Ранее жителя Кузбасса задержали за попытку вступить в ряды ВСУ.