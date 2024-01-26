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Киевский суд оставил под арестом неудачливого вербовщика

Суд в Киеве оставил под арестом военного, который провалил вербовку пилота ВКС

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Цензор.НЕТ/Youtube

Киевский апелляционный суд оставил под арестом бывшего командира одной из частей сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ) Романа Червинского, который провалил вербовку пилота ВКС России. Об этом сообщают украинские СМИ.

Суд в четверг, 25 января, отклонил апелляцию Червинского, который просил смягчить меру пресечения. Неудачливый вербовщик останется в СИЗО до 10 февраля 2024 года с перспективой продления ареста.

Согласно официальной информации Службы безопасности Украины (СБУ), Червинский с группой украинских военных пытался угнать самолет ВКС России. В результате его действий, по версии ведомства, российская армия получила информацию для нанесения ракетного удара по аэродрому Канатово в Кировоградской области летом 2022 года.

До этого прокуратура Киева предъявила новое обвинение полковнику вооруженных сил Украины (ВСУ) Роману Червинскому, который летом 2022 года пытался угнать самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Ранее была описана роль Червинского в деле 2020 года, когда бойцов ЧВК «Вагнер» «заманили» в Белоруссию.

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