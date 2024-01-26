В ООН заявили, что не могут адекватно прокомментировать сбитие Ил-76

Заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло заявила, что ООН не может верифицировать информацию о катастрофе Ил-76, который был сбит в Белгородской области во время перевозки украинских военнопленных к месту обмена на границе. Об этом сообщает ТАСС.

«ООН не в состоянии верифицировать сообщения об обстоятельствах крушения», — заявила Дикарло, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, созванного по инициативе России.

До этого в Пентагоне заявили, что проверяют данные о том, что военнослужащие Вооруженных сил Украины могли сбить российский военный самолет в Белгородской области при помощи американского оружия.

24 января в Белгородской области, в 5-6 км от села Яблоново потерпел крушение самолет Ил-76М. По данным Минобороны России, на борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, которых везли в Белгородскую область для обмена. 25 января СК РФ заявил, что первоначальные результаты расследования позволяют сделать вывод о том, что Ил-76 был сбит украинской ракетой.

Ранее СБУ возбудила уголовное дело после крушения самолета Ил-76.