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В Госдепе назвали сроки СВО

В Госдепе считают, что спецоперация на Украине продлится до ноября

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Станислав Красильников/РИА Новости

В Государственном департаменте Соединенных Штатов считают, что спецоперация на Украине продлится до ноября 2024 года. Об этом ТАСС заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

«Россия захочет продолжать конфликт до тех пор, пока не увидит результаты наших выборов в ноябре. Так что нам предстоит долгий 2024 год», — заявил О'Брайен, выступая в Германском фонде Маршалла (в России признана нежелательной организацией).

По мнению О'Брайена, к концу 2024 года Украина должна быть в «более выгодной позиции для определения своего будущего».

До этого заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что американскому конгрессу необходимо как можно быстрее одобрить бюджетные ассигнования для Украины, потому что у американской администрации нет «волшебного горшочка с деньгами».

Он подчеркнул, что в Госдепе ожидают и надеются, что конгресс сможет действовать быстро и оперативно.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.

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Операция на Украине
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