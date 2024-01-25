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Эстония призвала страны ЕС внести свой вклад в поставку 1 млн снарядов Украине

Минобороны Эстонии: страны ЕС должны внести свой вклад в поставку снарядов Киеву

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David Mdzinarishvili/Reuters

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что его страна будет выступать с посылом, что все страны Евросоюза должны внести свой вклад в поставку одного миллиона снарядов Украине. Об этом сообщает национальная телерадиовещательная компания Эстонии ERR.

Министры обороны ЕС на следующей неделе обсудят предоставление Украине одного миллиона артиллерийских снарядов к весне 2024 года. Эту амбициозную, как отмечает EER, цель Евросоюз поставил год назад, но чем ближе срок, тем больше сложностей с выполнением этого обещания.

«Признаем, что это очень сложный процесс. Продолжим гнуть свою линию. Отправимся на следующей неделе в Брюссель с тем посылом, что страны должны внести свой вклад»,— сказал Певкур.

По его оценке, примерно треть цели уже достигнута, треть — уже взятые на себя обязательства и еще треть — «то, что еще нужно пройти».

Глава Минобороны Эстонии подчеркнул, что теперь необходимо достигнуть соглашения на политическом уровне: будут ли страны ЕС брать боеприпасы из своих запасов или им придется выделять средства на покупку необходимого количества снарядов для Украины.

До этого Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон заявил, что к концу марта-апреля в Европе произведут миллион единиц боеприпасов.

Ранее стало известно, как на Украине компенсируют нехватку снарядов.

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