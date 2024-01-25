Над Белгородской областью уничтожили снаряды РСЗО RM-70 «Вампир»

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в четверг, 25 января, сбили два снаряда РСЗО RM-70 «Вампир», выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) по Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня около 20.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Дежурными средствами ПВО были уничтожены два реактивных снаряда над территорией Белгородской области», — сказано в сообщении ведомства.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что село Дорогощь Грайворонского городского округа попало под обстрел ВСУ.

Ранее Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотником-камикадзе по жилому дому на хуторе Лозовая Рудка.

До этого он заявил, что одна женщина в Белгороде получила осколочное ранение после отражения средствами ПВО атаки ВСУ.

Ранее Путин рассказал, за что Россия сражается в СВО.