Размер текста
А
А
А

Над Белгородской областью уничтожили снаряды РСЗО RM-70 «Вампир»

МО РФ: cредства ПВО сбили два снаряда РСЗО RM-70 «Вампир» в Белгородской области

close
100%
Shutterstock

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в четверг, 25 января, сбили два снаряда РСЗО RM-70 «Вампир», выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) по Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня около 20.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Дежурными средствами ПВО были уничтожены два реактивных снаряда над территорией Белгородской области», — сказано в сообщении ведомства.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что село Дорогощь Грайворонского городского округа попало под обстрел ВСУ.

Ранее Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотником-камикадзе по жилому дому на хуторе Лозовая Рудка.

До этого он заявил, что одна женщина в Белгороде получила осколочное ранение после отражения средствами ПВО атаки ВСУ.

Ранее Путин рассказал, за что Россия сражается в СВО.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами