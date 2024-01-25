На Украине в результате ракетного удара был ликвидирован лучший снайпер Франции

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) в результате ракетного удара по пункту временной дислокации иностранных наемников в Харькове 17 января был ликвидирован лучший французский снайпер Эрнесто Барбьери. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, Барбьери некоторое время служил в элитном альпийском охотничьем батальоне. Отмечается, что в марте 2022 года снайпер принял решение возобновить военную службу и вошел в иностранный легион.

Также сообщается, что в результате удара был ликвидирован пехотинец и водитель бронетехники Эрик Дукарич, отец которого воевал за независимость Хорватии.

17 января ВС РФ в Харькове нанесли удар по зданию, в котором находились в том числе французские наемники. Позднее в минобороны Франции заявили, что ликвидированные комбатанты никак не связаны с вооруженными силами страны и военными институтами. 22 января в Госдуму внесли проект обращения к национальному собранию Франции из-за участия французских наемников в боевых действиях.

Ранее в Кремле прокомментировали отрицание Францией наличия наемников на Украине.