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Министр обороны ФРГ признался, что не знает об идее Британии обменяться ракетами

Глава МО ФРГ Писториус не в курсе идеи Британии обменяться ракетами ради Украины

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Global Look Press

Министр обороны Германии Борис Писториус не имеет данных о предложении Великобритании о так называемом «круговом обмене» дальнобойными крылатыми ракетами ради помощи Украине. Об этом глава военного ведомства заявил в ходе интервью для газеты Bild.

Таким образом он прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о планах Лондона приобрести у Берлина ракеты Taurus. При этом взамен королевство намерено передать Киеву свои ракеты Storm Shadow.

«Мне ничего не известно об этом предложении. Если и идут обсуждения по этому поводу, то не у меня», — сказал министр.

В то же время Писториус добавил, что немецкие снаряды существенно превосходят британские Storm Shadow по своим характеристикам.

25 января телеканал ZDF сообщил о недовольстве ряда политический партий Германии возможными поставками ракет Taurus в Великобританию. По информации журналистов, основными противниками данной инициативы стали представители Христианско-демократического союза (ХДС). Кроме того, предложение Лондона раскритиковали члены Свободной демократической партии (СвДП) и «Союза 90/Зеленые».

Ранее в Германии заявили о желании властей принять участие в поставках крылатых ракет на Украину через посредников.

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