Главком ВСУ пригласил главу Генштаба Польши работать вместе в бригадах

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный провел телефонный разговор с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Польши генералом Веславом Кукулой, в ходе которого он пригласил его «совместно поработать в бригадах и на пунктах управления». Об этом сообщается в Telegram-канале главкома ВСУ.

Как заявил Залужный, он рассказал Кукуле об оперативной обстановке на фронте. Они также обсудили риски безопасности и возможное взаимодействие в контексте украинско-польского сотрудничества, в том числе вопросы подготовки украинских военнослужащих в Польше и обмен боевым опытом.

«Пригласил генерала Кукулу на Украину совместно поработать в бригадах и пунктах управления», — написал он и добавил, что проинформировал главу ГШ Польши о противодействии ракетным ударам.

До этого бывший аналитик американского ЦРУ Ларри Джонсон выразил мнение, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому не нравится высокий политический рейтинг Залужного, поэтому он собирается его уволить и назначить на пост начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилла Буданова.

Ранее депутат Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.