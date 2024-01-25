Медведев провел заседание рабочей группы ВПК

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ. Видео выступления Медведева было размещено на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Отдельный упор сегодня сделаем на повышении эффективности контрбатарейной борьбы», — сказал зампред Совбеза.

По его словам, в первую очередь это разработка и производство радиолокационных систем, систем артиллерийской разведки, а также ряд других систем.

Ранее подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что военно-промышленный комплекс (ВПК) РФ обладает достаточным количеством возможностей, из-за чего Вашингтону и Киеву придется согласиться на мирные переговоры.

До этого президент РФ Владимир Путин сообщил, что предприятиям российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) удалось не только сохранить стабильные темпы работы, но и кратно увеличить выпуск продукции по некоторым направлениям.

Глава государства также отметил, что сегодня отечественный ОПК создает современные и во многом уникальные вооружения и технику, наращивает объемы производства для обеспечения частей и соединений ВС РФ, участвующих в специальной военной операции (СВО), а также увеличивает выпуск гражданской продукции, спрос на которую растет как в России, так и за рубежом.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.