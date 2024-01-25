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Стали известны потери ВСУ на Краснолиманском направлении

МО РФ: ВСУ потеряли до 270 военных и два танка на Краснолиманском направлении

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РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) отразили две атаки на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

В ведомстве отметили, что удары были отражены группировкой войск «Центр» при поддержке артиллерии. Удары были нанесены штурмовыми группами 117-й бригады теробороны в районе Ямполовки Донецкой народной республики и Червоной Дибровы Луганской народной республики. Отмечается, что противник потерял до 270 военных, два танка, две боевые машины пехоты, восемь боевых бронированных машин и 20 автомобилей.

25 января сообщалось, что штурмовой группе Вооруженных сил РФ в ходе специальной военной операции удалось настолько эффективно и тихо занять позиции украинских войск, что в один из окопов с проверкой пришел офицер иностранной армии.

В этот же день стало известно, что ВСУ дважды в течение 15 минут сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе Донецка.

До этого подразделения группировки «Запад» российских войск уничтожили на Купянском направлении девять украинских беспилотных летательных аппаратов, три миномета, пункт боепитания и пункт управления дронами.

Ранее солдат ВСУ объяснил, почему атаки на российские позиции невозможны.

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